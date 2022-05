Kanton Luzern Nadja Bürgi komplettiert das Co-Präsidium der Grünen Es gibt Änderungen im Vorstand und Co-Präsidium der Grünen Kanton Luzern. Neu wird sich Nadja Bürgi das Präsidium mit den bisherigen Raoul Niederberger und Hannes Koch teilen.

Die Mitglieder der Grünen Kanton Luzern haben an ihrer Jahresversammlung Vorstand und Co-Präsidium neu gewählt. Nadja Bürgi wird neu im dreiköpfigen Co-Präsidium aktiv sein – neben Raoul Niederberger und Hannes Koch, die in ihrem Amt bestätigt wurden. Die 47-jährige Kulturmanagerin übernimmt das Amt von Irina Studhalter, die weiter im Vorstand verbleibt. Bürgi möchte sich für mehr politische Partizipation der Frauen in Wirtschaft und Politik einsetzen, heisst es in einer Mitteilung der Partei.

Das neue Co-Präsidium der Grünen Kanton Luzern (von links): Hannes Koch, Nadja Bürgi und Raoul Niederberger. Bild: PD

Neu in den Vorstand gewählt wurden Maline Zimmermann als Vertreterin der Jungen Grünen und Kilian Buck als Verbindung zu den Grünen Stadt Luzern. Der restliche Vorstand wurde bestätigt. Aus dem Vorstand verabschiedet haben sich Lukas Walther, Trudi Sigrist, Elias Steiner und Carlo Schmid. (cn)