Grünen-Kantonsrat Fabrizio Misticoni soll Stadtrat und Finanzvorsteher von Sursee werden Der Kantonsrat Fabrizio Misticoni wird von den Grünen als Nachfolger von Daniel Gloor präsentiert.

Fabrizio Misticoni. Bild: PD

Die Grünen Sursee schlagen Fabrizio Misticoni für das Amt des Stadtrats und des Finanzvorstehers von Sursee vor. Er soll Nachfolger von Daniel Gloor (FDP) werden, der sein Amt per 31. März 2023 vorzeitig abgibt.

Wie die Grünen Sursee in einer Mitteilung schreiben, verfüge Misticoni als Kantonsrat und Mitglied der Planungs- und Finanzkommission sowie als Stiftungsrat einer Pensionskasse über die «nötige fachliche und politische Kompetenz» für das Amt. Ausserdem engagiere er sich seit Jahren in diversen Bereichen freiwillig und beruflich für junge Menschen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dabei brauche es «Offenheit, Teamfähigkeit und Verbindlichkeit. Diese Prinzipien werde ich gerne in die Arbeit im Stadtrat einbringen», wird Misticoni zitiert.

Fabrizio Misticoni wohnt seit neun Jahren in Sursee und ist Vater eines Kindes. Die Ersatzwahl findet Ende Februar 2023 statt.

Weiter schreiben die Grünen, dass sie sich für eine transparente und nachhaltige Finanzpolitik einsetzen. Im Stadtrat wollen sie sich dafür starkmachen, dass sich die umliegenden Gemeinden stärker an den Zentrumslasten von Sursee beteiligen. (fmü)