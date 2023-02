Hallwilersee Gülle fliesst in See und tötet Fische Der Hallwilersee wurde am Donnerstagmorgen durch Gülle verschmutzt. Die Jauche stammte von einem Schongauer Landwirtschaftsbetrieb.

Die Feuerwehr pumpte die Gülle ab. Bild: PD

Der Hallwilersee wurde am Donnerstagmorgen durch Gülle verschmutzt. Die Jauche stammte von einem Schongauer Landwirtschaftsbetrieb. Wie das Onlineportal «argoviatoday.ch» schreibt, stammte die Jauche von einem Bauernhof in Schongau und sei oberflächlich in eine Drainage geflossen. Im Artikel wird Christian Muff, Kommandant der Feuerwehr Aesch, zitiert: «Wir wurden alarmiert, dass sich Gülle im Dorfbach in Schongau befindet, der mit dem Hallwilersee verbunden ist.» Man habe eine Sperre erstellt und ungefähr 15 Kubikmeter Gülle aus dem Bach in drei Güllenfässer gepumpt.

Der Grund für den Jaucheaustritt ist gemäss der Luzerner Polizei ein nicht geschlossener Güllenschieber. Beim Vorfall sind nach ersten Erkenntnissen «einige Fische verendet», wie das Aargauer Onlineportal weiter berichtet. (jh)