6-jähriges Mädchen bei Unfall mit Lieferwagen schwer verletzt

Ein Lieferwagenlenker fuhr am Montagnachmittag in Hasle rückwärts von einem Vorplatz auf die Oeschtorstrasse. Dabei übersah er ein 6-jähriges Mädchen beim Inlineskaten, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Das Mädchen erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen und musste durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Die Begleitperson wurde leicht verletzt, heisst es weiter. (tos)