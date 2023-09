Hasle Dorfmetzg der Brüder Küpfer gewinnt Preis: «Anerkennung für das Herzblut» Die Brüder Christian und Kevin Küpfer aus Hasle erhalten die «Goldene Sonne». Der Preis wird seit 20 Jahren jeweils für einen regionalen Betrieb, der die Migros Luzern beliefert, verliehen.

Christian und Kevin Küpfer der Küpfer’s Dorfmetzg aus Hasle im Entlebuch. Bild: zvg / Migros Luzern

Der Preis für den «Aus der Region. Für die Region.»-Betrieb des Jahres geht ins Entlebuch. Die Dorfmetzgerei Küpfer erhält die «Goldene Sonne» für ihre Bemühungen «für innovative und nachhaltige Produkte, Tierwohl, mutige Investitionen, Mitarbeitendenförderung und soziales Engagement», so die Migros Luzern in einer Mitteilung. Die Zentralschweizer Migros-Kundschaft konnte per Online-Voting für einen von drei Betrieben aus der Region abstimmen.

Insgesamt sind über 4700 Stimmen online eingegangen – die Mehrheit davon zugunsten der Küpfer’s Dorfmetzg. Die Freude bei den Brüdern ist gross: «Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet und sind umso glücklicher, dass wir diese Auszeichnung entgegennehmen dürfen. Sie ist eine Anerkennung für das Herzblut, das wir in unsere Arbeit stecken», sagt Kevin Küpfer, der Jüngere von den beiden.

Die Metzgerei ist seit 2008 im Entlebuch daheim. Der Familienbetrieb beliefert die Migros seit mehreren Jahren aus Hasle mit Fleischprodukten. Rückverfolgbarkeit, Regionalität sowie Tierwohl würden im Betrieb gross geschrieben. (zfo)