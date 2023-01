Hauseigentümer Gebäudeversicherung Luzern erhöht Prämien stärker als Nachbarkantone Die Versicherungswerte von 124'000 Gebäuden im Kanton Luzern steigen um 12,9 Prozent. Deshalb erhöhen sich auch die Prämien. Andere Kantone wie Zug und Nidwalden verwenden tiefere Werte.

Ein Hagelsturm sorgte am 28. Juni 2021 für grosse Schäden in Wolhusen. Im ganzen Kanton Luzern entstanden im vorletzten Jahr Gebäudeschäden von 400 Millionen Franken. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Besitzer der knapp 124'000 Gebäude im Kanton Luzern mit einem Versicherungswert von etwa 125 Milliarden Franken erhalten in diesen Tagen einen Brief von der Gebäudeversicherung mit drei Botschaften. Erstens steigen die Versicherungswerte um 12,9 Prozent, weil die Baukosten gestiegen sind. Als Folge erhöhen sich– zweitens – die Prämien. Das führt bei der Gebäudeversicherung zu Mehreinnahmen von etwa sechs Millionen. Und drittens sinkt die Prämie für Bauten mit einem hohen Anteil an brennbaren Baustoffen – vor allem Holz – von 0,68 auf 0,55 Promille des Versicherungswerts.

Grund ist ein vom Kantonsrat gutgeheissenes Postulat. Der Gebäudeversicherung gehen dadurch Erträge von rund drei Millionen Franken verloren. Dies bei einem jährlichen Prämienvolumen von über 70 Millionen.

Die Auswirkungen für Besitzerinnen und Besitzer von massiven Gebäuden sind nicht allzu gravierend. So steigt die Prämie für ein Einfamilienhaus mit einem Versicherungswert von einer Million Franken um 70 auf 620 Franken pro Jahr. Dazu kommt die von der Gebäudeversicherung nicht beeinflussbare eidgenössische Stempelabgabe von etwas über 20 Franken. Wer ein Gebäude mit hohem Holzanteil besitzt, spart trotz des gestiegenen Versicherungswerts – dank der gesunkenen Prämie: Statt 680 werden nur noch 620 Franken fällig.

Luzern stützt sich auf aktuellen Baupreisindex

Wer einen Blick nach Zug und Nidwalden wirft, staunt über die in Luzern um 12,9 Prozent erhöhten Versicherungswerte, denn in den Nachbarkantonen steigen die Werte bloss um 6,7 Prozent. In Nidwalden erhöht sich so die Prämie für ein Eine-Million-Einfamilienhaus von 510 auf 544 Franken – theoretisch. Praktisch beläuft sich die Rechnung nur auf 408 Franken, weil die Nidwaldner Sachversicherung auf die diesjährige Prämie dank guter Anlagerenditen in den Vorjahren einen Rabatt von 25 Prozent gewährt.

Dölf Käppeli, Direktor der Gebäudeversicherung Luzern, sagt, die letzte Anpassung der Versicherungswerte liege zehn Jahre zurück. Und er betont: «Im Gegenzug zur höheren Prämienrechnung sind die Liegenschaften zu aktuellen Baupreisen versichert und können im Schadenfall in gleicher Art und Grösse wiederhergestellt werden.» Sinken die Baupreise wieder, würden auch die Versicherungswerte nach unten korrigiert.

Doch warum steigen die Versicherungswerte in Luzern fast doppelt so stark wie in Zug und Nidwalden? Weil sich Luzern auf den jüngst aktualisierten Baupreisindex und nicht auf jenen vom April stützt. Die Gebäudeversicherung habe entschieden, die gesamte Steigerung der Baupreise zu übernehmen, statt die Erhöhung allenfalls gestaffelt vorzunehmen, sagt Käppeli.

Reserven nach zwei Jahren mit Verlusten gesunken

Die Gebäudeversicherung kann die Zusatzeinnahmen gut gebrauchen. Sie muss nämlich zwei Jahre mit negativen Abschlüssen verkraften. 2021 resultierte ein Loch wegen der mit 400 Millionen rekordhohen Unwetterschäden, 2022 wegen Verlusten auf den Kapitalmärkten. Die Reserven sind deshalb von 864 Millionen Franken im Jahr 2020 auf aktuell 750 Millionen gesunken. Dieser Wert ist aber immer noch deutlich höher als das geforderte Minimalkapital von 578 Millionen. Für das laufende Jahr erwartet Dölf Käppeli «zumindest keine weiteren Verluste auf den Kapitalmärkten».

Für Armin Hartmann, den Präsidenten des Luzerner Hauseigentümerverbands, sind die steigenden Prämien zwar «bedauerlich, doch wir können damit leben». Der höhere Versicherungswert sei auch im Interesse der Besitzenden, deren Gebäude bei Schadenfällen wieder in den gleichen Zustand versetzt werden könnten.