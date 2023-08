Zofingen An der Heitere Magic Night sind alle «crazee» Der zweite Abend auf dem Heiternplatz ist auf die Nostalgiker ausgerichtet. 5800 Fans lassen sich von den Helden ihrer Jugend mitreissen.

Die Erwartungshaltung ist jeweils gemischt, wenn Bands die Bühne betreten, die in den frühen 70er-Jahren ihre ersten Hits landeten. Genau eine solche eröffnet die Magic Night am Mittwochabend: Slade. Das Quartett war eine der erfolgreichsten britischen Bands der damaligen Zeit.

Von der ursprünglichen Besetzung ist nur noch der heute 77-jährige Gitarrist Dave Hill dabei. Bei den ersten beiden Stücken der Band bleiben die Rockfans, es sind einige mit langen grauen Haaren und Lederwesten auf dem Platz, eher zurückhaltend. Als aber «Everyday», einer der zahlreichen Hits, ertönt, wird es etlichen warm ums Herz. Jene, die seit der Schulzeit zusammen sind, schwelgen in Nostalgie. Der Song ist ein Schmachtfetzen sondergleichen und hat in Schülerdiscos manch ein Pärchen auf die Tanzfläche gelockt.

Kurs in Musikgeschichte

Vorne links bei der Bühne haben sich Rolf Mühlemann, 58, aus Willisau und Thomas Strebel, 41, aus Nebikon positioniert. «Slade hatten früher etwas mehr Drive, aber sie machen's gut», ist Mühlemanns Fazit nach 30 Minuten. Strebel ist's egal. «Diese Band kenne ich ja nicht einmal. Rolf gibt mir heute einen Kurs in Musikgeschichte.» Ganz die Wahrheit ist das nicht, Strebel ist nämlich Stammgast der Magic Night und auch am Wochenende ist er zugegen. «Es ist doch Wurst, wer auf der Bühne steht. Wenn Heitere ist, sind wir Hinterländer da. Man trifft sich hier vor dem Bierstand und dem Raclette», verrät er. Nun wird der Sound auf der Bühne kräftiger. Zügige Hits werden angestimmt. Mit der Ankündigung von «Mama Weer All Crazee Now» geht die Post dann doch ab.

Thomas Strebel und Rolf Mühlemann vertreten das Hinterland auf dem Heitere. Bild: Roger Rüegger (Zofingen, 9.8.2023)

Die zweite Band «Level 42» mit dem unverkennbaren Bassisten und Sänger Mark King hat gleich zu Beginn flotte Töne angeschlagen. Der Fan Adi aus Zofingen mit dem Bandshirt hat auf diesen Moment viele Jahre warten müssen. «Das ist für uns ‹Funkateers› das Nonplusultra. Dieser Bass und das Bläser-Set sind der Hammer», schwärmt der 59-Jährige und zückt sein Smartphone für ein paar Videos. 5800 Leute sind anwesend, der Grossteil wegen Simply Red mit Sänger Mick Hucknall, die um 22 Uhr auf dem Heitere übernehmen.