Wiggertal Die Schweizer Trauffer, Megawatt und Stubete Gäng eröffnen Heitere Festival Woche Die Heitere Festivals sind mit dem Super Tuesday phänomenal gestartet. 5500 Musikfans erlebten bei «Örbn Ländler» aus Zug, Ostschweizer Mundartrock und dem «Alpentainer» aus Brienz einen hübschen Dienstagabend.

Die Malterser Trauffer-Fans David Waser (weisser Hut) und Nicola Krummenacher bei der Stubete Gäng. Bild: Roger Rüegger (Zofingen, 8.8.2023)

Just zum Feierabend ist der Heiternplatz ob Zofingen für die Musikfans freigegeben worden. Punkt 17 Uhr betraten bereits erstaunlich viele das Gelände. Die meisten sind mit Shuttle-Bussen hochgefahren, manche aber haben ihre Zelte vor dem Festivalgelände aufgeschlagen und bleiben bis am Sonntag in Partylaune.

So die Gruppe X-Force aus Malters. Die Burschen, erkennbar an ihren farbigen Käppis, sind bereits leicht aufgekratzt. «90 Stutz für so einen Abend, da muss aber was gehen, Leute», sagt der mit dem weissen Hut. David Waser heisst er, ist 21 und Trauffer-Fan. Dreimal habe er den Berner Oberländer gesehen und heuer sei zudem sein sechstes Heitere-Jahr, erzählt der junge Mann auf dem Weg zur Bühne. «Das Heitere ist auch unser Open Air, das wird gefeiert, wir Luzerner haben ja keines», betont David, der mit seinen Freunden um 6 Uhr in der Früh angereist ist. Die Luzerner halten die Stellung. sie wollen die Konzerte aus der Nähe miterleben.

Die Stubete Gäng aus dem Kanton Zug eröffnet das Festival mit dem Lied «Dunne mit de Gäng». Das Publikum weiss genau, was zu tun ist. Auf Kommando geht der halbe Heitere runter auf die Knie und singt mit. Auch die Malterser Fraktion ist aktiv und spätesten jetzt im Festivalmodus. Die Fans gehen ziemlich ab. Aurel und Moritz sowie ihr Vater Hans Hassler finden den Draht und unterhalten den Zofinger Hausberg einwandfrei. Ihr Hit «Peeeeetra Sturzenegger» hat vor einem Jahr am Volksschlager schon eingeschlagen, das ist am Supertuesday nicht anders.

Eine ganz andere Richtung schlagen Megawatt aus der Ostschweiz ein. Die Männer drücken mit ihrem Mundartrock ordentlich ab. So ganz aus der Reserve holen sie die Heitere-Besucher aber nicht. Mit einem wirklich krachenden Medley bestehend aus Hits von AC/DC, Iron Maiden und Guns n’ Roses schliessen sie ihren Auftritt ab.

Gespannt warten die rund 5500 Frauen und Männer auf den Headliner Trauffer. Der Brienzer «Alpentainer» begeht auf dem Heitere den Abschluss seiner Tour. Eingeleitet von Alphornklängen singt er vom Papst, der das Speckbesteck zu spät bestellt hat. Marco und Jan Suppiger vom Menzberg singen mit. Die beiden sind Stammgäste auf dem Heitere. Gewöhnlich sind sie am Volksschlager, dieses Jahr ziehen sie das Programm vom Dienstag aber vor. Trauffer schreit von der Bühne: «Höt chlopfemer as Bläch.» Marco, der in der ersten Reihe steht, schlägt wie gesagt mit der flachen Hand an den Aluminiumzaun vor der Bühne und stimmt beim nächsten Lied mit ein: «Glöggelääää.»