Heizen Bundesgericht kippt Entscheid: Hochdorf muss über Klima-Initiative abstimmen Die Initiative «Hochdorf heizt erneuerbar – ab 2030 erst recht» kommt vors Volk. Laut Bundesgericht ist sie gültig. Es kommt damit zu einem anderen Schluss als das Luzerner Kantonsgericht und der Hochdorfer Gemeinderat.

Hochdorf hat im November 2022 über eine Klimainitiative abgestimmt. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 15. 11. 2022)

In einer öffentlichen Beratung hat sich das Bundesgericht in Lausanne mit der Hochdorfer Klima-Initiative auseinandergesetzt. Es ist, anders als die Vorinstanzen, zum Schluss gekommen, dass die Initiative «Hochdorf heizt erneuerbar – ab 2030 erst recht» gültig ist. Somit wird die Stimmbevölkerung in Hochdorf über diese Klima-Initiative abstimmen können.

Gemäss Bundesgericht verstösst die Gemeinde-Initiative nicht gegen übergeordnetes Recht. Sie sei mit der Eigentumsgarantie vereinbar. Allerdings müssten bei einer Annahme durch das Stimmvolk diverse Punkte in der Ausführungsgesetzgebung geklärt werden.

Sowohl der Hochdorfer Gemeinderat wie auch das Luzerner Kantonsgericht hatten die 2019 zustande gekommene Initiative für ungültig erklärt. Der Gemeinderat argumentierte, die Initiative verstosse gegen übergeordnetes Recht. Das Kantonsgericht begründete seinen Entscheid damit, dass die Initiative nicht mit der Eigentumsgarantie vereinbar sei. Der Eingriff sei für Eigentümerinnen und Eigentümer unzumutbar, die erst in den vergangenen Jahren ein fossiles Heizungssystem erneuert hätten oder deren bereits vor einiger Zeit installiertes System eine längere Lebensdauer aufweise.

Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht jedoch grundsätzlich kein Anspruch darauf, dass eine einmal geltende Rechtsordnung beibehalten wird, wie das Gericht in einer Mitteilung schreibt. Den zuständigen Behörden dürfte es bei einer Annahme der Initiative möglich sein, in der Ausführungsgesetzgebung eine Lösung zur Kostentragung zu finden, die mit der Eigentumsgarantie und der Besitzstandsgarantie vereinbar sei.

Die Initiative will, dass in Hochdorf in bestimmten Bauzonen ab 2030 alle Heizungen mit erneuerbaren Energien betrieben werden. (cgl)

Folgt mehr...