Hellbühl Anhängerzug kollidiert mit Auto und Lieferwagen – eine Person im Spital Zwischen Ruswil und Hellbühl kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Eine Person musste danach ins Spital gebracht werden. Die Strasse wird für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Der Anhängerzug kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Gleich drei Fahrzeuge waren am Montagmorgen in einen Verkehrsunfall zwischen Ruswil und Hellbühl verwickelt: So kollidierte ein Anhängerzug im Gebiet «Mittler Büel» mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Dabei handelte es sich um ein Auto und einen Lieferwagen. Eine Person musste daraufhin ins Spital gebracht werden, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Der Anhängerzug kam von der Strasse ab. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Gemäss Staatsanwaltschaft ereignete sich der Unfall nach 7 Uhr. Die Gründe für die Kollision sind derzeit noch unbekannt. Nach dem Zusammenprall kam der Anhängerzug von der Strasse ab, fuhr gegen einen Baum und kippte auf die Seite. Die Strasse bleibt für Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde von der örtlichen Feuerwehr signalisiert. (lga)