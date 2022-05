Herausgepickt Surseer Entwicklerfirma führt Luzerner Volksschulen noch immer als Referenz auf Obwohl der Kanton Luzern der Base-Net Education im Februar den Laufpass gab, verweist diese nach wie vor auf das Projekt mit den Luzerner Volksschulen.

Sie endete stürmisch, die Beziehung zwischen der Surseer Software-Entwicklerin Base-Net Education AG und dem Kanton Luzern. Die Schuladministrationssoftware Educase, welche die Firma als Geschenk in die Beziehung bringen wollte, vermochte die Luzerner Gemeinden nicht zu überzeugen, weshalb der Kanton bekanntlich die Beziehung anfangs Februar auflöste. Nach aussen hin vermittelt die Base-Net Education aber weiterhin eine intakte Partnerschaft: Auf der Firmenwebsite werden die kantonale Dienststelle Volksschulbildung und die Luzerner Volksschulen bis heute als Referenzen aufgeführt.

Screenshot: Base-Net Education

Dass die Firma dazu neigt, eine Partnerschaft schöner zu sehen als das Gegenüber, zeigt der Blick auf weitere Verflossene. So sind auch die Kantonsschule Trogen und das Berufsbildungszentrum Herisau als Referenzen aufgeführt. In diesen Schulen läuft Educase zwar einigermassen. Von Höhepunkten konnte die Geschäftsprüfungskommission des Ausserrhoder Kantonsrats aber nicht gerade sprechen, wie unsere Zeitung schon letzten Dezember aufdeckte. Die Kommission betonte: Es war nicht allein die Schuld der Firma. Was das für die aktuellste Amour fou bedeuten könnte, bleibt abzuwarten. (avd)