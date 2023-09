Hergiswil bei Willisau «Eine etwas andere Art, Geburtstag zu feiern» – Jodlerklub Enzian ist 50 Jahre alt Mit einem Jubiläumsanlass feiert der Jodlerklub Enzian Hergiswil seinen runden Geburtstag. Dafür haben sich die Jodlerinnen und Jodler etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

25 Mitglieder – 3 Jodlerinnen, 22 Jodler – zählt der Jodlerklub Enzian Hergiswil heute. Bild: zvg

Der Anlass vom kommenden Samstag sei der Höhepunkt ihres Vereinsjahres. Das verrät Vorstandsmitglied Simon Unternährer vom Jodlerklub Enzian aus Hergiswil bei Willisau. Für das Jubiläum ist etwas Spezielles geplant. Unter dem Motto «Ano dazomou» wird beim Festumzug durchs Dorf an Traditionen und Brauchtum aus vergangenen Jahren erinnert.

Nicht weniger als elf Jodlerklubs, das entspricht gegen 250 Jodlerinnen und Jodlern, werden am Festumzug mit 31 Nummern und 500 Mitwirkenden teilnehmen. Ein Festumzug an einem späten Samstagnachmittag, das ist in der Szene weniger bekannt. «Es war unsere Idee, etwas anderes als üblich zu machen», verrät Simon Unternährer.

Nach dem Umzug ins Festzelt

Wer sich in der Klubszene auskennt, der weiss, dass Festumzüge meist an Nachmittagen stattfinden. Die Idee, den Jubiläumsumzug in die Abendstunden zu verlegen, stösst auf viel positive Resonanz. «Es ist eine etwas andere Art, Geburtstag zu feiern. Wir wollen so der Bevölkerung für die Treue und Unterstützung der letzten 50 Jahre danken», sagt Vorstandsmitglied Unternährer. Die musikalische Leitung des Klubs obliegt Christina Buchmüller.

Der Festumzug führt durch das Dorf Hergiswil zum Schulhausplatz, auf dem in einem Festzelt «die Post abgeht». Viel dazu beitragen werden die Partyband «Wolkenbruch» und die Entlebucher Ländlerformation «3fach-Hirsche». So sicher wie das Amen in der Kirche, so sicher wird auch im Festzelt der Jodelgesang nicht fehlen. Wer schon einmal an einem Jodlerabend oder an einem Jodlerfest dabei war, der weiss, dass mit fortschreitender Stunde das eine oder andere Jodellied angestimmt wird, wobei «dr Schacherseppli», «dr Gemsjäger» oder der «Beichlejutz» die Hitliste des nächtlichen Gesangs anführen.

«Ein bleibendes Erlebnis»

Eine Darbietung, die unter die Haut geht, wird der Auftritt des Gesamtchors mit rund 250 Jodlerinnen und Jodlern der elf Jodlerklubs sein. «Es wird ein eindrückliches und bleibendes Erlebnis werden», ist Unternährer überzeugt. Zusätzlich zum Jubiläum wird der Jubilar zwei neue Lieder vorstellen: Es sind dies der «Wildhüeter» und der «Enzian-Jodel». Besonders stolz sei der Klub auf den «Enzian-Jodel», einem Naturjodel, den der junge Komponist Erich Unternährer eigens für die «Enzianer» komponiert habe.

Der Jodlerklub Enzian ist in Hergiswil fest verankert. Die jährlichen Konzerte mit Theater sind weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Der Klub will indes neben den Jubiläumsfestivitäten an seinen traditionellen Jodlerabenden festhalten. Diese finden heuer am 25., 26. und 30. November statt.

Da war der Jodlerklub Enzian Hergiswil gerade mal zwei Jahre alt und posierte 1975 anlässlich seiner Trachtenweihe. Bild: zvg

Die Geschichte des Jodlerklubs Enzian geht zurück ins Jahr 1905, in welchem der Verein als Männerchor Hergiswil gegründet wurde. Im Mai 1973 wurde der Männerchor wegen mangelndem Interesse aufgelöst. Die übrig gebliebenen Mitglieder liebäugelten mit der Gründung eines Jodlerklubs. Die Idee wurde umgesetzt und der Jodlerklub Enzian erlebte im Jahr 1973 seine Geburtsstunde. Der Klub zählt zurzeit 25 Mitglieder (3 Jodlerinnen, 22 Jodler). Ihren ersten Auftritt als Jodlerklub Enzian» hatten die Jodlerinnen und Jodler an der 1.-August-Feier im Gründungsjahr.