Hildisrieden Arbeiten am Dach führten zum Brand beim neuen Golfrestaurant Sempach Der Neubau hat Ende April gebrannt. Nun hat die Luzerner Polizei die Brandursache ermittelt.

Am 22. April brach auf der Baustelle des Golfrestaurants Sempach ein Brand aus. Bild: Luzerner Polizei

Heissarbeiten am Flachdach haben am 22. April den Brand im Golfrestaurant Sempach in Hildisrieden ausgelöst. Das ergaben die Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei, wie diese mitteilt. Bei den Arbeiten auf dem Flachdach des Neubaus sei ein Glimmbrand entstanden, welcher sich mit der Zeit zu einem offenen Feuer entwickelt habe. Zum Sachschaden macht die Polizei keine Angaben.

Es ist schon der zweite Brand innert kurzer Zeit beim Golfclub Sempach. Im Januar 2021 war das vorherige Restaurant niedergebrannt. Dieses wird nun wieder aufgebaut. Das Dach des Neubaus war erst kürzlich aufgerichtet worden, der untere Teil befindet sich noch im Rohbau. Durch den erneuten Brand verzögert sich der Neubau des neuen Golfrestaurants. (cgl)

Zwei Brände innerhalb von zwei Jahren: Das Golfrestaurant des Golfclubs Sempach in Hildisrieden. Video: Tele 1

Golfclub Sempach