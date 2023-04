Hildisrieden Golfrestaurant Sempach brannte wieder Zwei Jahre nach dem verheerenden Brand in Hildisrieden brannte es nun auch im neuen Gebäude des Golfrestaurants Sempach.

Am Samstagmorgen brach auf der Baustelle des Golfrestaurants Sempach ein Brand aus. Bild: Luzerner Polizei

Der Bau des neuen Golfrestaurants Sempach in Hildisrieden verzögert sich: Das Gebäude fing am vergangenen Samstag Feuer, wie die Luzerner Polizei am Montag bekannt gab. Schon das vorherige Restaurant war im Januar 2021 niedergebrannt.

So brannte das Gebäude des Golfrestaurants Sempach 2021. Leservideo: PilatusToday

Dieses Mal fing die Dachkonstruktion Feuer. Rund 30 bis 40 Quadratmeter Fläche wurden beschädigt, sagt Urs Bachmann, Kommandant der Feuerwehr Oberer Sempachersee. Diese war am Samstagmorgen um 4 Uhr morgens mit rund 80 Feuerwehrleuten ausgerückt, um den Brand zu löschen. Auch die Feuerwehr Sursee war an den Löscharbeiten beteiligt.

Golfclub Sempach

Der Brand sei nach rund einer Stunde gelöscht worden. Die Brandursache werde noch untersucht, gemäss Bachmann liesse sich diese auf die Bauarbeiten zurückführen. Das Dach des Neubaus war erst kürzlich aufgerichtet worden, der untere Teil befindet sich noch im Rohbau. Einige Gasflaschen konnten von den Feuerwehrleuten entfernt werden, bevor sie der Brand erreichen konnte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und ob das Restaurant noch wie geplant dieses Jahr fertiggestellt werden kann, ist noch nicht bekannt.

Golf Sempach ist mit rund 1250 Mitgliedern sowie flächenmässig der grösste Golfclub der Schweiz.