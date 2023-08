Hildisrieden Luzerner Bäuerinnen und Bauern feiern den Sonntag An der Sommertagung, die dieses Jahr in Hildisrieden durchgeführt wird, werden Freundschaften gepflegt.

Die Sommertagung der Luzerner Bäuerinnen und Bauern findet dieses Jahr am 13. August um 11 Uhr in Hildisrieden bei der Kapelle St. Antonius Traselingen statt. Das schreibt der Verband in einer Mitteilung. Mit Erich Hausheer stehe ein Theologe der Feier vor, der selbst als Bauernsohn im Luzernischen Seetal aufgewachsen sei. Auch der Jodelclub Sempach, das Alphorntrio Bergschwäne Schongau sowie die Landjugend Sempach wirken am Anlass mit.

Hier findet der Anlass statt. Bild: zvg

Seit 50 Jahren nehme der zweite Sonntag im August im Kalender der Luzerner Bauernfamilien einen besonderen Platz ein, heisst es weiter. Dann feiern sie gemeinsam mit der Bevölkerung den Sonntag und pflegen Freundschaften. (fmü)