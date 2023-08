Hitparade Die beliebtesten Babynamen in der Zentralschweiz: Mia und Noah ganz vorne Emma und Noah sind die beliebtesten Vornamen für Babys, die 2022 in der Schweiz auf die Welt kamen. In der Zentralschweiz variiert die Vorliebe für einen bestimmten Mädchen- beziehungsweise Bubennamen jedoch stark. Die Ausnahmen bilden Luzern und Schwyz, wo Mia und Noah am beliebtesten waren.

Insgesamt sind im Jahr 2022 in der Schweiz 82’371 Babys geboren worden. Gegenüber dem Vorjahr (89’644) ist das ein Geburtenrückgang um 9,2 Prozent. Ähnlich präsentiert sich die Situation in der Zentralschweiz, wo 9,1 Prozent weniger Lebendgeburten registriert wurden (7903 im Jahr 2022 gegenüber 8662 im Vorjahr).

Am Dienstag hat das Bundesamt für Statistik die neue Vornamen-Hitparade publiziert. In den sechs Zentralschweizer Kantonen führen bei den Mädchen mit Mia (LU und SZ), Emilia (ZG), Ella, Lina und Nina (OW), Lena (NW) sowie Alessia, Lena und Mia (UR) nicht weniger als sieben Namen die Hitparade an. Emma, der landesweit am meisten gewählte Mädchenname, ist in keinem Zentralschweizer Kanton auf dem ersten Platz gelistet.

Anders präsentiert sich das Bild bei den Buben, wo die Kantone Luzern und Schwyz mit dem meistgewählten Namen Noah den nationalen Geschmack getroffen haben. Vielfalt bei der Namenswahl ist hingegen in den übrigen vier Zentralschweizer Kantonen Trumpf. Hier führen Leon (ZG), Jaron (OW), Luca, Matteo, Nico und Nino (NW) sowie Leo und Matteo (UR) die Hitparade an.

Bei den im Kanton Luzern geborenen Babys erhielten 28 Mädchen den Namen Mia und bei den Buben 23 den Namen Noah. Beides Spitzenwerte in der Statistik. Elena und Malea wurden von den Eltern je 24-mal gewählt, sie belegen damit bei den Mädchen gemeinsam Platz 2. Bei den Buben nehmen diese Plätze Elias und Leano (je 20-mal) ein.

Im Kanton Zug ist Emilia der mit Abstand häufigste Mädchenname. Er wurde 13-mal gewählt. Er liegt klar vor Emma (8). Bei den Buben nimmt Leon (11) die Spitzenposition ein. Den zweiten Platz teilen sich Noah und Mateo, die je 9-mal gewählt wurden.

Im Kanton Nidwalden haben sich fünf Elternpaare für Lena als Namen ihrer Tochter entschieden – es ist dies geschlechtsübergreifend der häufigste Namen. Mit Lina, Elena, Nora, Malea, Alina, Lara, Laura und Amélie (je 3-mal) befinden sich nicht weniger als acht Mädchen auf dem zweiten Platz. Gleich vier Buben nehmen in der Statistik den ersten Platz ein, nämlich Matteo, Luca, Nino und Nico, deren Name 4-mal ausgewählt wurde. Es folgen auf dem zweiten Platz Noah, Lio, Theo, Romeo und Nik (je 3-mal).

Lina, Ella und Nina wurden je 4-mal ausgewählt, so oft wie keine anderen Mädchennamen im Kanton Obwalden. Der häufigste Bubenname ist Jaron, für den sich ebenfalls vier Elternpaare entschieden haben.

In Uri führen mit Mia, Lena und Alessia ebenfalls drei Mädchen die Statistik an, deren Namen je 4-mal gewählt wurden. Den Spitzenplatz bei den Buben belegen Matteo und Leo (je 5-mal).

Im Kanton Schwyz ist Mia unter den neugeborenen Mädchen der häufigste Name (9-mal), Noah wurde gleich 13-mal ausgewählt und ist damit der häufigste Name bei den Buben.

Über alle Jahrgänge hinweg ist Maria weiterhin mit grossem Abstand der häufigste Frauenname in der Schweiz. Dahinter folgen Anna und Sandra. Bei den Männern führt Daniel vor Peter und Thomas. Sehen Sie in der Tabelle unten, wie häufig Ihr Name vorkommt und – wenn Sie auf einen Namens-Link klicken – wann er am populärsten war.