Hitze Entrinden, einzäunen, verjüngen: Das unternehmen die Luzerner Waldbesitzer gegen die Trockenheit Der heisse Sommer setzt hiesigen Wäldern zu. Um der Lage Herr zu werden, setzen der Kanton Luzern und Private auf kurz- und langfristige Massnahmen – die Jägerschaft und eine App spielen dabei eine wichtige Rolle.

Stellenweise sind sie schon zu sehen, die verfärbten Stellen in den Wäldern. Statt grün sind manche Blätter und Nadeln orange. Der Wald herbstet – und das im Hochsommer, wie unsere Zeitung bezogen auf das Mittelland berichtete. Wie ist die Lage in Luzerner Wäldern?

Verfärbte Bäume inmitten des Waldes: Sind sie von Borkenkäfer befallen, müssten sie gefällt werden. Symbolbild: Sandra Ardizzone

«Die Trockenheit setzt dem Wald zu, das ist nicht zu übersehen», bestätigt Werner Hüsler. Der Geschäftsführer von Wald Luzern, dem Verband der Waldeigentümerinnen und -eigentümer, betont zwar, dass einzelne Gebiete stärker betroffen seien als andere. Dennoch seien die aktuellen Verfärbungen kein Phänomen, das alleine in diesem Sommer zu beobachten sei. Vielmehr hätten sich die Wälder seit dem Hitzesommer 2018 und dem Jahr davor nie mehr richtig erholt.

Hinzu kämen Extremereignisse wie die starken Hagelgewitter des letzten Jahres, die ganze Waldabschnitte beschädigt hätten. Hüsler sagt:

«Der Trend hin zu extremerem Wetter ist augenscheinlich. Damit hat der Wald zu kämpfen.»

Borkenkäfer-Population wird wohl kleiner

Anhand dieser Ereignisse lassen sich die stellenweisen Verfärbungen erklären. Zum einen leiden besonders Flachwurzler wie die Fichte, da sie aus der oberen Bodenschicht weniger Wasser ziehen können. Das Abwerfen und Verfärben der Blätter oder Nadeln ist ein Schutzmechanismus.

Zum anderen sind geschwächte Bäume anfälliger für Krankheiten und Borkenkäfer. Dies stellt insbesondere für den Schutzwald eine Gefahr dar. Etwa 20 Prozent der rund 40'000 Hektaren Wald schützen in Luzern Menschen, Häuser und Strassen vor herabstürzenden Steinen, Murgängen oder Lawinen. Ist dieser Wald geschwächt, stellt das ein Sicherheitsrisiko dar.

Deshalb überwacht die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) den Schutzwald genau, wie Miguel Zahner vom entsprechenden Fachbereich erklärt. Zu den Borkenkäfern kann er Positives berichten:

«Die Anzahl neu befallener Bäume durch den Buchdrucker scheint bisher rückläufig zu sein. Ich bin vorsichtig optimistisch.»

Die abschliessende Analyse liege jedoch erst Ende Jahr vor. Zudem gebe es regionale Unterschiede. Bisher habe das Lawa angeordnet, im Schutzwald rund 2700 Bäume respektive 3800 Kubikmeter Holz gegen Borkenkäfer zu behandeln. Heisst: befallene Bäume aus dem Wald holen oder vor Ort entrinden.

Neben solch kurzfristigen Massnahmen ergreift der Kanton auch langfristige, um die Wälder intakt zu halten und um sie klimaresistent zu machen. Dazu zählt die natürliche Verjüngung mit geeigneten Baumarten. Zahner sagt:

«Der Wald wächst in vielen Fällen von alleine nach. Wir greifen nur minimal und ganz gezielt ein.»

Wenn etwa Samenbäume fehlen, werden zukunftsfähige Bäume gepflanzt, um eine grössere Baumartenvielfalt zu erreichen. Oder indem einzelne Bäume entfernt werden, wird anderen ein schnelleres Wachstum ermöglicht.

Wildbestände regulieren, damit Wald wachsen kann

Die natürliche Verjüngung und Wiederbewaldung nehmen auch die über 11'000 privaten Waldeigentümerinnen und -eigentümer vor. Die «Tree-App» des Bundes hilft den Grundbesitzern und Förstern dabei, zu entscheiden, welche Baumart sich angesichts der zu erwartenden klimatischen Veränderungen für welchen Standort am besten eignet.

Um den Wildverbiss bei den gepflanzten Bäumen zu verhindern, werden sie meist einzeln geschützt, etwa mit Zäunen. Dies werde immer öfter nötig, da gezielte Aufforstungen mit klimafitten Baumarten zunehmen, sagt Werner Hüsler.

Für eine gute Baumartendurchmischung sei es zudem wichtig, dass die Jagd die Schalenwildbestände wie das Rot- oder Schwarzwild auf einem «waldverträglichen Niveau» reguliert. «Die Waldeigentümer pflegen dafür einen guten Austausch mit der Jägerschaft», so der Geschäftsführer von Wald Luzern, der selber Jäger ist.

Nachfrage nach Holz steigt

Ein intakter und klimaresistenter Wald ist auch für dessen wirtschaftliche Nutzung von Bedeutung. Zumal die Luzerner Waldeigentümerinnen und -eigentümer nun globale Krisen wie die Coronapandemie und den Ukraine-Krieg spüren würden, so Hüsler. «Die Nachfrage nach Energieholz ist derzeit sehr hoch.»

Dies wie auch die gestiegenen Holzpreise seien «ermutigend». Dennoch stellt Hüsler klar:

«Es braucht eine weitere Preiskorrektur nach oben.»

In den letzten Jahren habe gerade die Nutzung von Käferholz nicht rentiert. Auch von den Holzverarbeitern erhofft sich Hüsler nun eine partnerschaftlichere Beziehung. «Es ist an der Zeit, dass man mit dem Wald wieder Geld verdienen kann, damit wieder in dessen Zukunft investiert werden kann.»