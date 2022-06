Hitzkirch 58-Jähriger fährt gegen Baustellencontainer und verstirbt an Unfallstelle In Hitzkirch ereignete sich am Dienstagmorgen ein Selbstunfall. Ein 58-Jähriger fuhr gegen einen Baustellencontainer und verstarb vor Ort, vermutlich wegen gesundheitlichen Problemen.

Der Unfall ereignete sich an der Bahnhofstrasse. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstagmorgen ereignete sich beim Tankstellenshop an der Bahnhofstrasse in Hitzkirch ein Selbstunfall. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto gegen einen Baustellencontainer und verstarb vor Ort. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Problem des Autofahrers aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144 und ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance. (abt)