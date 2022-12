Hitzkirch Autofahrer landet nach Kollision im Schneegestöber im Spital – Polizei meldet sieben weitere Unfälle im Kanton Luzern Im Ortsteil Sulz kam es am Freitag zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern. Die Lielistrasse wurde gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Diese beiden Autos prallten in Hitzkirch zusammen. Bild: Luzerner Polizei

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag in Hitzkirch zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Der Unfall ereignete sich kurz nach 6.30 Uhr auf der Lielistrasse in Sulz, wie die Luzerner Polizei schreibt. Einer der Autofahrer musste leicht verletzt ins Spital gefahren werden.

Vor dem Unfall fuhr der betroffene Autofahrer auf der Lielistrasse in Richtung Sulz. In einer Rechtskurve brach das Heck des Fahrzeuges aus. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto.

Nach dem Unfall musste die Lielistrasse gesperrt und der Verkehr von der Feuerwehr Hitzkirch Plus umgeleitet werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30'000 Franken – beide waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden.

Zudem ereigneten sich gemäss Polizei am Freitagmorgen sieben weitere Unfälle im Kanton Luzern. Es blieb bei Sachschaden, verletzt wurde niemand. (lga)

So sahen die beiden Unfallautos aus. Bild: Luzerner Polizei