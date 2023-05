Hitzkirch Die Schule bleibt vorerst

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Schule Altwis bis voraussichtlich Ende Schuljahr 2027/28 zu erhalten, heisst es in einer Mitteilung. Damit weicht der Gemeinderat von der ursprünglichen Absicht im Fusionsvertrag ab, den Schulstandort auf Sommer 2024 zu schliessen. Grund sind insbesondere der knappe Schulraum in der Gemeinde sowie die steigenden Schülerzahlen. Die Schulen Hitzkirch wollen in einem Arealentwicklungsplan verschiedene Standortfragen und die Reihenfolge der Sanierungen und Erwei­terungen klären. (chm)