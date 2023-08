Hitzkirch Drei Einsprachen gegen Bebauungsplan des Zentrum Hitzkirch – alle treten nochmal an

Während der öffentlichen Auflage des Bebauungsplans Zentrum Hitzkirch vom 1. bis 30. Juni sind drei Einsprachen eingegangen. Das teilt die Gemeinde im «Hitzkirchertaler» mit. Die Einsprachen würden sich auf einzelne Elemente der Planung beziehen, jedoch nicht auf den Bebauungsplan an sich. Der Gemeinderat werde nun die Anträge prüfen und mit den Betroffenen versuchen, die Einsprachen gütlich zu erledigen. Weiter schreibt er, es sei erfreulich, dass nicht mehr Einsprachen eingegangen seien. «Es lässt darauf schliessen, dass die Planung auf Akzeptanz stösst.» Voraussichtlich im November 2023 wird der Bebauungsplan an einer Gemeindeversammlung den Stimmberechtigten zur Beschlussfassung vorgelegt.

Alle treten nochmal an

Für die Wahlen des Gemeinderats im April 2024 kandidieren in Hitzkirch alle fünf bisherigen Gemeinderatsmitglieder erneut, heisst es im Informationsblatt weiter. In allen fünf Bereichen seien derzeit «wichtige und grosse Projekte» am Laufen. Die Ratsmitglieder möchten diese «vorantreiben und ihren Teil zum erfolgreichen Abschluss dieser Geschäfte beitragen». Vorbehalten bleibe die Nomination durch die jeweiligen Ortsparteien. (chm)