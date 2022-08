Hitzkirch Lukas Elmiger in zwei Verbände gewählt

Lukas Elmiger Bild: Pius Amrein

Der Hitzkircher Mitte-Gemeinderat Lukas Elmiger ist in zwei Verbände gewählt worden. So ist der Bauvorsteher neu im Gemeindeverband Abwasserreinigung Hitzkirchertal sowie im Verband Luzerner Gemeinden vertreten. In Letzterem wird Elmiger Mitglied des Fachbereichs Bau, Umwelt und Wirtschaft.

Bei der Offenen Jugendarbeit Hitzkirchertal kommt es zu einem personellen Wechsel. Per 15. August respektive 1. September werden Silvano Lobina und Daria Calivers die Jugendarbeit leiten. Beide haben eine Ausbildung in Soziokultureller Animation abgeschlossen. Sie folgen auf Philipp Hodel und Mira Birrer, die ihre Stelle gekündigt haben, wie die Gemeinde mitteilt.