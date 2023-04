Hitzkirch Wohnmuseum: Das Schloss Heidegg erwacht zum Leben In den 50er-Jahren hat dort noch eine Adelsfamilie gewohnt – nun ist es ein Museum. Das Schloss Heidegg ist aber nicht ein gewöhnliches Museum: mit Audio-Anekdoten und nur wenigen Absperrungen erweckt es den Eindruck, als würde man direkt in den Alltag der ehemaligen Besitzerfamilie eintauchen.

Bereits als kleines Kind bekommen wir Geschichten von Schlossherren, Rittern und Burgfräuleins erzählt. Und so haben alte Schlösser und Burgen bis heute etwas Faszinierendes an sich. So auch das Schloss Heidegg in Hitzkirch. Dort haben bis in die 50er-Jahre noch echte Adelige gewohnt. Nun kann man im Schloss Heidegg sehen, wie sie lebten. PilatusToday war vor Ort.

Komplett umgestaltet: Die neue Ausstellung im Schloss Heidegg lässt die Besucherinnen und Besucher in das Leben der letzten Besitzerfamilie eintauchen. Video: Tele 1 / Thomas Erni

Nach mehrjährigem Vorlauf wird das Wohnmuseum im Schloss Heidgg am 28. April wieder eröffnet, mit Sorgfalt und Charme aufwendig neu inszeniert, ausgestattet mit einem einzigartigen Vorhangkonzept und Sitzmöbeln in allen Räumen. Hier erfahren die Besucher die Heidegg Home Story, die wahre Geschichte vom Schloss Heidegg, mit Hör- und Lesegeschichten. Es wirkt fast so, als wäre die letzte Besitzerfamilie, die Familie Pfyffer von Heidegg, nur gerade für einen Moment ausser Haus.