Abstimmung «Arena» kann saniert werden - Hochdorfer Stimmvolk sagt Ja zu Kredit Der Sonderkredit über 1,825 Millionen Franken wird gutheissen. Damit kann die in die Jahre gekommene Sportanlage rundum erneuert werden.

Hochdorf kann die Sportanlagen sanieren. Bild: Patrick Hürlimann (17. 6. 2023)

Die vor rund 40 Jahren gebaute Sportanlage Arena ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Nun kann sie umfassend saniert werden. Am Sonntag hat das Hochdorfer Stimmvolk einen entsprechenden Sonderkredit über 1,825 Millionen Franken bewilligt. 2000 Stimmberechtigte haben ein Ja in die Urne gelegt, 557 ein Nein. Die Stimmbeteiligung beträgt 41.5 Prozent.

Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Frühling 2024. Unter anderem soll auf der Leichtathletikbahn einer neuer Kunststoffbelag eingebaut werden und auf dem Rasenfeld eine automatische Bewässerungsanlage. Hauptnutzer von Letzterem ist der FC Hochdorf. Die Leichtathletikanlage ist das zentrale Trainingszentrum im Seetal sowie regelmässiger Austragungsort für regionale und nationale Leichtathletikwettkämpfe. (rbi)