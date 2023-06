Hochdorf / Eschenbach Die Polizei und zwei Diensthunde fassen mutmassliche Diebe Mehrere Personen sind in einer Garage in ein Auto eingedrungen und danach geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnten die mutmasslichen Täter festgenommen werden.

Um etwa 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag, 22. Juni, wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass mehrere Personen in einer Garage in Hochdorf in ein Auto eingedrungen und anschliessend zu Fuss geflüchtet seien. Bei der sofort aufgenommenen Fahndung, bei der unter anderem zwei Polizeihunde eingesetzt wurden, konnten zwei mutmassliche Täter in der Nähe von Eschenbach gestellt und festgenommen werden. Dabei handelt sich laut Polizeiangaben um einen 18-jährigen Marokkaner und einen 31-jährigen Algerier. Zudem konnte die Polizei auch mutmassliches Deliktsgut sicherstellen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei weitere Tatverdächtige festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei Marokkaner im Alter von 18 und 37 Jahren. (zim)