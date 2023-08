Hochdorf Kilbi Baldegg und Verabschiedung von Daniel Rüttimann

Kilbi Baldegg am 10. September

In Baldegg findet am 10. September die Kilbi Baldegg statt. Um 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Klosterkirche Baldegg. Anschliessend offeriert der Gemeinderat Hochdorf im Innenhof des Klosters einen Apéro. Ab 13 Uhr startet der Kilbibetrieb in der Badi Baldegg mit vielen Attraktionen. Die Baldegger Kilbi wird organisiert von der Musikgesellschaft und dem Dorfverein Baldegg mit dem Badi- Restaurant-Team.

Verabschiedung von Daniel Rüttimann

Die Gemeinde Hochdorf verabschiedet am 25. September von 17 bis 18 Uhr Gemeinderat Daniel Rüttimann. Dieser hat per Ende September nach elfjähriger Amtszeit seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Würdigung und offizielle Verabschiedung findet im Foyer Kulturzentrum Braui statt. Anschliessend lädt Daniel Rüttimann zu Begegnungen und persönlichen Gesprächen bis zirka 20 Uhr im Foyer und auf dem Brauiplatz ein.

Betriebsbewilligung erteilt

Die Gemeinde Hochdorf hat im Juli die unbefristete Betriebsbewilligung für die überregional tätige Institution Chenderhand – Kinderbetreuung mit Herz erteilt. Mit der Betriebsbewilligung verpflichtet sich Chenderhand, die Qualitätskriterien für Tageseltern-Vermittlungsorganisationen und Tageseltern im Kanton Luzern einzuhalten. Dem Gemeinderat ist in regelmässigen Abständen ein Aufsichtsbericht einzureichen, heisst es in einer Mitteilung. Die Organisation Chenderhand besteht seit über 20 Jahren und ist als Non-Profit-Organisation tätig. Sie ist in allen Gemeinden des Luzerner Seetals sowie neu auch im Rontal und in Adligenswil für die Vermittlung von Betreuungsplätzen verantwortlich