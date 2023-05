Hochdorf Mann wird bei Arbeitsunfall erheblich verletzt Eine Stahlschiene traf einen 58-Jährigen am Montagabend am Kopf.

Bei Umbauarbeiten in Hochdorf ist am Montag ein 58-jähriger Mann von einer Stahlschiene am Kopf getroffen worden. Er habe sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen, teilt die Luzerner Polizei mit. Ein Rettungshelikopter brachte den Mann ins Spital.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach 17 Uhr. Die Schiene sei von einem Kran angehoben worden. Dabei dürfte eine Schweissnaht gerissen sein, heisst es in der Mitteilung weiter. Ein Teil der Schiene fiel zu Boden und traf den Mann. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat eine Untersuchung eröffnet. (cgl)