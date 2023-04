Hochdorf Mit Motorrad gegen Kurvensignal gekracht: 71-Jähriger muss Führerausweis abgeben Ein Motorradfahrer verursachte in Hochdorf einen Selbstunfall. Der 71-Jährige wurde dabei verletzt und von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Ein 71-jähriger Mann fuhr auf der Strecke zwischen Hildisrieden und Hochdorf mit seinem Motorrad gegen ein Kurvensignal im Gebiet Niffel in Römerswil. Der Mann musste von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst.

Im Einsatz stand auch der Rettungsdienst 144. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Franken. Die Unfallstelle war am Montagnachmittag für knapp eineinhalb Stunden nur einstreifig befahrbar.

Die Luzerner Polizei hat dem Verunfallten vorsorglich den Führerausweis abgenommen und an das Strassenverkehrsamt weitergeleitet. (stg)