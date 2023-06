Hochdorf Sportanlage Arena soll saniert werden Nach rund 40 Jahren müssen das Rasenspielfeld und die Leichtathletikanlage erneuert werden. Über den nötigen Kredit von 1,825 Millionen Franken entscheidet das Stimmvolk.

Die Sportanlage Arena wird insbesondere für Fussball und Leichtathletik benutzt, hier anlässlich von «Jugend trainiert mit Weltklasse». Bild: Philipp Schmidli

Die Sportanlage Arena in Hochdorf hat nach rund vier Jahrzehnten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Leichtathletikanlage und das Rasenspielfeld sollen nun für 1,825 Millionen Franken umfassend saniert werden. Über den Sonderkredit stimmt die Gemeinde am 18. Juni an der Urne ab, zusammen mit der Jahresrechnung 2022.

Die Bauarbeiten werden laut Abstimmungsbotschaft ab Frühling 2024 ausgeführt. Damit soll die Funktionstüchtigkeit wieder gewährleistet werden. Es soll auf der Leichtathletikbahn ein neuer Kunststoffbelag eingebaut und auf dem Rasenfeld eine automatische Bewässerungsanlage installiert werden. Am 5. Juni (20 Uhr) findet zu den kommunalen Vorlagen in der Braui eine Orientierungsversammlung statt. (rbi)