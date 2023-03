Formaldehyd ist ein Stoff, der in der Produktion von Spanplatten und anderen verleimten Werkbaustoffen, aber auch in Farben eingesetzt wurde. In geringen Mengen kommt er auch natürlicherweise in Holz vor. Beim Einatmen von Formaldehyd aus der Raumluft werden bei höherer Konzentration die Schleimhäute der Atemwege und die Augen gereizt. Bei anhaltender Reizung kommen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unwohlsein dazu.