Hochschule Luzern Absolventinnen und Absolventen in Design, Film und Kunst erhielten Diplome und Preise für ihre Arbeiten 247 Absolventinnen und -Absolventen haben ihre Bachelor- oder Masterdiplome in den Bereichen Design, Film und Kunst erhalten. Dreizehn der Abschlussarbeiten wurden dabei prämiert.

An der Hochschule Luzern (HSLU) haben 188 Absolventinnen und Absolventen ein Bachelordiplom erhalten in den Bereichen Animation, Video, Camera Arts, Graphic Design, Illustration (Fiction und Nonfiction), Digital Ideation (gemeinsames Angebot mit dem Departement Informatik), Objektdesign, Textildesign, XS Schmuck, Design Management, International, sowie Kunst & Vermittlung. 59 Studierende schlossen ein Masterstudium in Design, Film oder Kunst ab. Die Diplomfeier fand am Samstag, 2. Juli, im Rahmen der Werkschau Design & Kunst 2022 statt, wie die HSLU am Donnerstag mitteilte.

Den Förderpreis Master of Arts in Design haben die Luzernerin Angela Wicki und Joel Hügli aus Bern erhalten. Bild: HSLU/Priska Ketteler

An der Werkschau wurden auch Förderpreise für dreizehn herausragende Abschlussarbeiten vergeben: