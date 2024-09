Hochschule Luzern Einigen Mitarbeitenden reichen Mitwirkungsorgane nicht – Gewerkschafterin erwägt rechtliche Schritte Der VPOD ist an der Hochschule Luzern aktiv, obwohl die Hochschulleitung die Gewerkschaft nicht als Sozialpartnerin anerkennt. Zwei Mitarbeitende und die Gewerkschaftssekretärin erklären, was eine sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit bringen würde.

Die Arbeitsbedingungen an der Hochschule Luzern (HSLU) sorgen für Diskussionen: Im Herbst haben Kantonsrätinnen und Kantonsräte aller Zentralschweizer Kantone Anfragen zum Thema eingereicht, und vor kurzem hat ein Mitarbeiter in dieser Zeitung von grossem Druck am Arbeitsplatz und vielen Überstunden berichtet.

Viviane Hösli, Regionalsekretärin VPOD Luzern. Bild

Treiber der Ereignisse ist der VPOD und damit die Zentralschweizer Gewerkschaftssekretärin Viviane Hösli. Seit April 2020 war sie mit rund 60 Mitarbeitenden der HSLU in Kontakt und engagiert sich auf ihr Verlangen. Die Aktivität der Gewerkschaft an der Hochschule ist nichts Neues: Eine eigene VPOD-Sektion für die HSLU gab es bereits.

Neu ist hingegen, dass Hösli rechtliche Schritte gegen die Hochschule in Betracht zieht. Ihr Ziel: Die Hochschulleitung zu verpflichten, dass sie die Gewerkschaft als Sozialpartnerin anerkennt. Das ist heute nicht der Fall. Die Hochschulleitung arbeitet mit ihren eigenen Mitwirkungsgremien und Dozierendenverbänden auf Hochschul- und Departementsebene zusammen, die alle Arbeitnehmenden der HSLU vertreten. Das basiert auf den Statuten der Hochschule, welche explizit Mitwirkungsorgane vorsehen.

Dass nun der VPOD wieder aktiver wird, begründet Hösli damit, dass Mitarbeitende der Hochschule mit personalrechtlichen Fragen auf sie zugekommen seien. Mittlerweile sei das geplante Projekt der sogenannten Personalkategorien Hauptthema. Hösli stellt sich auf den Standpunkt, dass die Hochschule – wie auch der Kanton – anerkannte Verbände und Gewerkschaften beiziehen muss; und damit auch den VPOD. Dies, obwohl die institutionellen Mitwirkungsgremien auf dem Papier weitreichende Kompetenzen haben; so etwa die Mitsprache bei Personalpolitik und Personalrecht.

Mitwirkung hat keinen direkten Einfluss auf Entscheide

«In der Realität beobachte ich aber, dass die Mitwirkungsgremien sehr wenig Einfluss haben», kritisiert sie. Dies bestätigen zwei Mitarbeitende, die in Verbindung zu den Gremien stehen. In der Zeitung wollen sie nicht namentlich genannt werden. Senta van de Weetering, Mediensprecherin der HSLU, betont hingegen: «Die Kompetenzen der verschiedenen Mitwirkungsgremien stehen nicht nur auf dem Papier, sondern sind rechtlich gewahrt, das heisst, sie können in der Praxis auch eingefordert werden.»

Die Mitwirkungsgremien würden konsultiert, daraus leiten sich jedoch keine Verbindlichkeiten für die Hochschulleitung oder Departemente ab, kritisiert ein Mitarbeiter. «Die aktuelle Diskussion zum Umgang mit Überzeiten zeigt dies sehr gut», sagt er. Diese und ähnliche Themen würden in den Mitwirkungsgremien immer wieder aufkommen.

«Mir stellt sich aber die Frage, ob die Hochschulleitung das Thema der versteckten Überstunden überhaupt als Problem wahrnimmt.»

Van de Weetering betont, dass diese Aussage «das Mitwirken-Können mit dem Anspruch, Führungsentscheide zu fällen» vermische. «Führungsentscheidungen hängen jedoch von vielen Faktoren ab, etwa von hochschulstrategischen Überlegungen oder Finanzierungsmöglichkeiten, die es ebenfalls zu berücksichtigen gilt.» Ausserdem seien die Punkte Überstunden und neue Personalkategorien in Bearbeitung.

Mitarbeitende wollen sich nicht öffentlich äussern

Für Hösli ist einer der wichtigsten Gründe, warum der VPOD von der Hochschule als Sozialpartner anerkannt werden sollte, dass Mitarbeitende sich nicht öffentlich äussern wollen, weil sie Angst vor personalrechtlichen Konsequenzen haben: «Ich kann mit den Anliegen der Mitarbeitenden an die Öffentlichkeit, ohne um meine Existenz oder berufliche Karriere zu fürchten.»

Van de Weetering entgegnet, dass diese Angst unbegründet sei: «Die Möglichkeit der freien Meinungsäusserung gehört zur Kultur unserer Hochschule.» Darüber hinaus schütze diesbezüglich auch das Luzerner Personalgesetz die Mitarbeitenden.

Ein weiterer Grund für den Einbezug der Gewerkschaft ist laut einem Mitarbeiter die fachliche Kompetenz. «Die Gremienmitglieder sind Laien, was Personalrecht angeht, und machen das neben ihrer regulären Arbeit», erklärt er. «Die Mitwirkung ist pro Jahr mit wenigen Stunden veranschlagt, da gibt es keine Zeit, sich genügend einzuarbeiten, um so eine fundierte Gegenposition einnehmen zu können.»

Höhere Entschädigung für Ausnahmesituationen genehmigt

Die zweite Person betont, dass die veranschlagten Stunden im Normalbetrieb genügen, jedoch nicht bei Projekten wie die neuen Personalkategorien. Van de Weetering ergänzt, dass bereits Anträge eingegangen seien, um in «Ausnahmesituationen» eine höhere Entschädigung zu erhalten. «Diese wurden genehmigt.»

Eine der mitarbeitenden Personen bezweifelt, dass der generelle Einbezug des VPOD zu einer grossen Verbesserung führen würde: «Es braucht ein Umdenken in der Hochschulleitung, damit eine konstruktive Zusammenarbeit entstehen kann. Bei personalrechtlichen Projekten wäre der Beizug des VPOD jedoch Voraussetzung.»