Hochschule Luzern Luzerner Forschende helfen mit, Weltraumschrott einzusammeln Die europäische Weltraumbehörde ESA will die nahen Erdumlaufbahnen von kaputten Satelliten und Raketentrümmern befreien. Augen und ein Teil des Gehirns des Abfalljägers entwickelt ein Team der Hochschule Luzern. Es braucht Durchhaltevermögen.

Exklusiv für Abonnenten

Klaus Zahn (links), und Jürgen Wassner, Co-Leiter des Kompetenzzentrums «Intelligent Sensors and Networks» der Hochschule Luzern, sind an der Entwicklung eines Satelliten beteiligt, der Weltraumschrott einsammeln soll. Dominik Wunderli (Horw, 27. 2. 2023)

Die grösste Müllhalde der Welt schwebt über ihr: Defekte Satelliten, Trümmerteile von Raketen und verloren gegangene Werkzeuge vergangener Missionen ziehen rund 800 Kilometer über der Erdoberfläche ihre Bahnen. Sie bombardieren die Internationale Raumstation ISS und werden auch manchen funktionierenden Satelliten zum Verhängnis. Denn die Trümmer sind bis zu 40 000 Kilometer pro Stunde schnell – und damit rund elfmal schneller als eine Sturmgewehrkugel.

Raumfahrtbehörden aus aller Welt tüfteln seit einem Jahrzehnt an einer Lösung des Problems. Die europäische Weltraumbehörde ESA will mit ihrer Mission «Clear-Space-1» den Schrott mit einem speziellen Satelliten einfangen. Was einfach tönt, ist hochkomplex, wie aus einem Gespräch mit Klaus Zahn, 57, und Jürgen Wassner, 55, klar wird. Die beiden sind Co-Leiter des Kompetenzzentrums Intelligent Sensors and Networks der Hochschule Luzern und steuern ein entscheidendes Teil zum künftigen Abfalljäger bei.

Ein Abfallteil mehr statt weniger, wenn es schiefgeht

Der Abfalljäger wird im Grunde genommen ein Satellit sein, der ins All geschossen wird und dann von der Erde aus in die Nähe eines zuvor bestimmten Abfallteils gesteuert wird. Dann wird der Satellit die Feinsteuerung übernehmen, das Schrottteil greifen, zusammen mit diesem in die Erdatmosphäre fliegen und dort verglühen. Was einfach tönt, hat seine Tücken. So muss der Abfalljäger dieselbe Umlaufbahn annehmen wie seine Beute, sich ihr langsam nähern – und sich in dieselbe Lage drehen wie sie, so dass die Greifarme zum richtigen Zeitpunkt richtig zupacken können. «Wenn es schiefgeht, fliegt nicht ein Trümmerteil weniger herum, sondern eines mehr», sagt Klaus Zahn.

Wassner und Zahn entwickeln das Kameramodul des Satelliten. Es wird nicht grösser als ein Visitenkartenetui, muss mit so wenig Strom wie möglich auskommen, leicht und so robust sein, sodass es gefährlicher Gammastrahlung und riesigen Temperaturunterschiede standhält. Ach ja, und das auch noch bei verhältnismässig sehr tiefen Kosten von wenigen tausend Franken pro Stück. Schliesslich braucht es bei so viel Schrott entsprechend viele Satelliten. Dafür erwartet die ESA ein Satellitenauge, das auch mitdenkt. «Das Ziel ist, dass die Kamera nicht nur das Schrottteil erfasst, sondern dem Satelliten auch Befehle gibt, wie er sich zu positionieren hat», erklärt Jürgen Wassner.

Studierende der Hochschule Luzern haben zum Projekt ein aufwendiges Video in englischer Sprache produziert. Hochschule Luzern/Youtube

Bisher nur irdische Projekte umgesetzt

Wie sind sie überhaupt an diesen ausserirdischen Auftrag gekommen? Geholfen hat vor allem ihr Hintergrund. Klaus Zahn ist Spezialist für visuelle Sensoren und Dozent für Physik und Echtzeitbildverarbeitung, Jürgen Wassner machte sich mit der Datenverarbeitung aus solchen Sensoren einen Namen und ist Dozent für Digital Design und Signalverarbeitung. Gemeinsam haben sie etwa schon Projekte zur intelligenten Verkehrszählung umgesetzt, wobei Autos dank künstlicher Intelligenz auch nach visuellen Kriterien gezählt werden können; etwa, ob es sich um Tanklaster oder Sattelschlepper handelt.

Um das Fachwissen der Luzerner Hochschulforschenden weiss unter anderem Matteo Madi, Geschäftsleitungsmitglied der in Zürich beheimateten Firma Sirin Orbital Systems AG. Die Firma hat schon einige Male an ESA-Projekten mitgewirkt. Als Zahn und Wassner von Madi angefragt wurden, «war ein Ablehnen keine Option», sagt Jürgen Wassner. «Es hat uns sehr gefreut, wir haben uns aber auch über die Konsequenzen Gedanken gemacht», fügt Klaus Zahn an.

Zu diesen Konsequenzen zählt zum Beispiel die lange Dauer. Bis zum Abschluss des Projekts, das 2020 startete, werden weitere sechs bis zehn Jahre vergehen. Das verlangt von Zahn, Wassner und ihrem fünfköpfigen Team einen langen Atem. Es kann auch passieren, dass die ESA in ein paar Jahren auf eine Konkurrenzlösung setzt. Dann könne die Technologie immerhin bei anderen Projekten von Nutzen sein. Eine weitere Konsequenz ist die Finanzierung: Zahn und Wassner müssen diese für ihr Teilprojekt selbst sicherstellen. Bis zum Abschluss dürften es einige Millionen Franken sein, die sie bei öffentlichen und privaten Stellen auftreiben müssen.