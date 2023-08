Hochschule Uni Luzern ruft mit Stellenausschreibung Anti-Rassismuskommission auf den Plan Wer Judaistikprofessorin oder -professor an der Universität Luzern werden will, muss katholischen Glaubens sein. Denn für die Stelle ist eine kirchliche Lehrerlaubnis notwendig.

Die Stellenausschreibung für die Judaistikprofessur an der Universität Luzern wirft Fragen auf. Bei den Anforderungen für die Stelle steht: «Römisch-katholische Konfession und kanonisches Doktorat.» Die Judaistik befasst sich mit dem Judentum. Auf dem Internetauftritt der Uni Luzern heisst es: «Das Studium der Judaistik bietet einen fundierten Überblick über Geschichte, Religion, Ethik und Kultur des Judentums.»

Somit stellt sich die Frage, warum man Katholikin oder Katholik sein muss, um an der Uni Luzern das Judentum zu lehren. Das hinterfragte zuerst das jüdische Wochenmagazin «Tachles», welches das Inserat publik machte. Gegenüber dem Magazin erklärt Margit Wasmaier-Sailer, Dekanin der Theologischen Fakultät, die Anforderung ergebe sich durch den Umstand, dass die Professur an einer katholisch-theologischen Fakultät angesiedelt sei.

Anti-Rassismuskommission äussert Bedenken

Für die Stelle ist eine kirchliche Lehrerlaubnis notwendig, die von Bischof Felix Gmür erteilt werden muss, schreibt SRF. Die Dekanin erklärt, die jüdischen Studien würden in Luzern im Kontext katholischer Theologie gelehrt. Es gehe um einen «christlichen Beitrag im Dialog mit Jüdinnen und Juden».

Trotz dieser Erklärungen äussert die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) gegenüber «Tachles» Bedenken an der Stellenausschreibung. «Die EKR ist erstaunt über diese besonders enge Anforderung an die römisch-katholische Konfession für die ausgeschriebene Stelle, zumal diese auf die jüdische Kultur ausgerichtet ist. Wir fragen uns daher, warum Personen jüdischen Glaubens in diesem Zusammenhang ausgeschlossen werden», sagt Präsidentin Martine Brunschwig Graf. Die Kommission empfehle der Universität Luzern zu prüfen, ob es nötig sei, in Stelleninseraten konfessionelle Einschränkungen überhaupt zu erwähnen. (dlw)