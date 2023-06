Hochdorf Dritte Klimainitiative kommt zustande – so begründet das Bundesgericht seinen Entscheid Das Bundesgericht hat beschlossen: Der Gemeinderat muss über die Initiative «Hochdorf ist bereit für emissionsfreie Fahrzeuge» abstimmen lassen. Nun liegt das schriftliche Urteil vor.

Bald könnte es in Hochdorf deutlich einfacher werden, sein Elektroauto aufzuladen. Denn die Gemeinde muss die Bevölkerung möglichst rasch über die Initiative «Hochdorf ist bereit für emissionsfreie Fahrzeuge» abstimmen lassen. Bei einem Ja wird das Installieren von Ladestationen für Elektroautos in Garagen von Mehrfamilienhäusern mit mehr als vier Parkplätzen nach spätestens drei Jahren möglich.

Heisst: Gebäudeeigentümer müssen sicherstellen, dass bei allen Parkplätzen Leerrohre für Elektroanschlüsse angebracht werden. Wie teuer sie das kommt, ist noch nicht absehbar, in vielen Fällen dürften sie aber auf kantonale Förderbeiträge zählen. Wollen Parkplatzbenützende einen solchen Anschluss, müssen sie für dessen Installation selbst aufkommen.

Das Initiativkomitee «Hofdere hed Energie» will Elektrofahrzeuge fördern. Bild: Boris Bürgisser (Hochdorf, 2. 6. 2023)

Es ist die dritte von vier Hochdorfer Klimainitiativen, die obere Instanzen für gültig erklären, nachdem Gemeinde und Regierungsrat das Zustandekommen verhindern wollten. Korrigiert hat den jetzigen Entscheid das Bundesgericht, das Urteil liegt nun schriftlich vor.

Regelung unabhängig des Bedarfs ist gut

Darin beschreibt das Bundesgericht die Massnahme als Lösungsansatz für ein Problem, das den Weg zur Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs verhindere. Was von der Vorinstanz angekreidet wurde, wertet das Bundesgericht als positiv: Die vorgeschlagene Regelung zeichne sich gerade dadurch aus, dass nicht vorgängig ein Bedarf an Ladestationen ausgewiesen werden müsse.

«Dies entlastet das Verhältnis zwischen Mietpartei und Vermieter sowie zwischen Stockwerkeigentümerinnen untereinander davon, im Bedarfsfall diesbezügliche Entscheidungen zu fällen und allenfalls auch mit damit verbundenen Kosten konfrontiert zu werden», so eine Begründung. Das Abhängigmachen vom Bedarf würde denn auch zeitliche Verzögerungen sowie mit der Planung und den Bauarbeiten verbundene Unsicherheiten und Immissionen mit sich bringen – was wiederum die Entscheidung zugunsten eines Wechsels zu einem Elektroauto erschwere.

Das Bundesgericht geht auch auf den steigenden Anteil von Elektroautos am Motorfahrzeugmarkt ein, im vergangenen Jahr machten sie gut 26 Prozent der Neuzulassungen aus. Damit könnte «auch nicht gesagt werden», dass die Verpflichtung zu den vorgesehenen baulichen Vorbereitungsmassnahmen für Ladestationen «an der Realität und an der Entwicklung des Fahrzeugmarkts vorbeigingen».

Initianten wollen lokalen Dialog führen

Laut Roman Bolliger, Initiant und Sprecher des Komitees «Hofdere hed Energie», ist Hochdorf die erste Schweizer Gemeinde, die über «ein Recht aufs Laden von Elektroautos» abstimmt. Seine Freude über den Bundesgerichtsentscheid ist gross. In einer Medienmitteilung lässt er sich wie folgt zitieren: «Die Initiative kann vielen Interessenten von E-Autos die Tür öffnen, damit sie ebenfalls auf eine im Betrieb emissionsfreie Antriebstechnologie wechseln können.» Überhaupt sei es zur Einhaltung des 1,5-Grad-Klimaziels wichtig, «dass möglichst bald überall gute Voraussetzungen bestehen, auf ein Elektroauto zu wechseln».

Aus Sicht der Initianten bietet die kommende Abstimmung zur Initiative «einen guten Rahmen, um zu entsprechenden Themen einen Dialog auf lokaler Ebene zu führen». In Bezug auf andere Gemeinden schreibt Bolliger: «Wenn wir bei uns eine solche Initiative lancieren können, können das andere auch. Das ist genau das, was wir brauchen: Eine Bewegung von lokalen Klimainitiativen, um zu den notwendigen Veränderungen für mehr Klimaschutz einen lokalen Dialog zu führen und diese von unten her in Gang zu bringen.»