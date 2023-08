Hohenrain 54-Jähriger Radfahrer stirbt vier Tage nach Kollision mit Auto Am Sonntag kam es in Hohenrain zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo. Der 54-jährige Velofahrer ist am Donnerstag seinen Verletzungen erlegen.

Am Sonntag kam es zu einer Kollision in Kleinwangen. Eine Autofahrerin mündete am Abend um zirka 20.10 Uhr von der Bühlmatt in die Hauptstrasse ein. Aus noch unbekannten Gründen kam es dabei zur Kollision mit einem 54-jährigen Velofahrer, der auf der Hauptstrasse unterwegs war.

Der Velofahrer wurde dabei erheblich verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Dort erlag er am frühen Donnerstagmorgen seinen Verletzungen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. (rad)