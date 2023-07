Hohenrain/Willisau Drei Velofahrer verletzen sich bei zwei Unfällen und müssen ins Spital In Hohenrain kam es auf dem Trottoir zu einer Frontalkollision. In Willisau fuhr ein Betrunkener gegen eine temporär aufgestellte Tafel.

Ein schwerer Velounfall hat sich am Donnerstagabend um zirka 22 Uhr bei der Hohenrainstrasse ereignet. Ein 15-Jähriger und 58-Jähriger fuhren auf demselben Trottoir in entgegengesetzte Richtung. Im Gebiet Unterebersol in Hohenrain kam es zu einer frontalen Kollision, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Die beiden Velofahrer mussten mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

In Willisau verunfallte in derselben Nacht um 0.45 Uhr ein betrunkener Velofahrer auf der Ettiswilerstrasse. Er fuhr gegen eine temporäre Strassensignalisation und wurde verletzt ins Spital gebracht. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von rund 1,4 Promille gemessen. Der 42-Jährige wird angezeigt. (cgl)