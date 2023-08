Horw / Dagmersellen Tafel umgefahren und Kreisel beschädigt: Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in Horw und Dagmersellen Schäden angerichtet. Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

In Horw hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend beim Kreisel Sternenried ein Verkehrssignal auf der Mittelinsel umgefahren. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das dunkle Auto dürfte an der Front massiv beschädigt sein. Der Sachschaden beträgt 5000 Franken.

Die umgefahrene Tafel in Horw. Bild: Luzerner Polizei

Bereits am vergangenen Wochenende (18. bis 21. August) haben Unbekannte in Dagmersellen den Kreisel Ost beschädigt. Sie brachen ein Stück des Granitrandsteines heraus und beschädigten die Abdeckplatte. Der Sachschaden beträgt 20'000 Franken.

Der beschädigte Kreisel in Dagmersellen. Bild: Luzerner Polizei

In beiden Fällen sucht die Polizei die unbekannten Verursacher oder Zeugen, welche zu den Vorfällen oder dem gesuchten dunklen Fahrzeug Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (rem)