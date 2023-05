Hotellerie Von «The Chedi» bis «Vitznauerhof»: Zentralschweizer Hotels begeistern Kritiker Die Zentralschweiz darf sich einmal mehr über das grosse Schweizer Hotel-Rating der «Sonntags-Zeitung» freuen: Erneut überzeugen die ortsansässigen Hotels den Experten Karl Wild.

«Spektakulär», «luxuriös» und «ein grosser Gewinn»: Im alljährlichen Hotel-Rating der «Sonntags-Zeitung» können die Zentralschweizer Hotels einmal mehr überzeugen. Spitzenplätze gibt es so in fast allen Kategorien wie «Ferien», «Nice Price», «Wellness», «Stadt» und «Familie».

Bewertet wurden die Hotels von Karl Wild und seinem Team. Wild arbeitet als Publizist, Hotel- und Restauranttester, sein alljährliches Rating umfasst Lokalitäten in der ganzen Schweiz. Bereits im vergangenen Jahr rühmte er den «Vitznauerhof», der heuer erneut die Nummer 1 unter den besten Nice-Price-Ferienhotels ist. Für positive Schlagzeilen sorgte gemäss ihm auch das «Mandarin Oriental Palace» in Luzern.

Hier finden Sie die genauen Plätze der jeweiligen Hotels – sowie das entsprechende Fazit:

Platz 3: «The Chedi»: Wie bereits 2022 geht der dritte Rang in dieser Kategorie an das Hotel aus Andermatt. So sei es «eines der spektakulärsten Hideaways der Alpen».

Das «The Chedi» in Andermatt begeistert einmal mehr. Bild: PD

Platz 12: Kempinksi Palace Engelberg: Konnte sich um einen Platz verbessern im Vergleich zum Vorjahr und ist gemäss Wild «nach kurzer Zeit schon eines der besten Hotels in den Alpen».

Platz 13: Park Hotel Vitznau: Schaffte es zuvor auf den elften Platz. Wird als «luxuriöse Rückzugsoase» mit «viel Privacy» bezeichnet.

Platz 1: Vitznauerhof: Darf sich einmal mehr den ersten Platz sichern. Grund dafür ist gemäss Wild Raphael Herzog. Vor ihm habe der Vitznauerhof lange einem «Geisterhaus» geglichen. Das junge, aufgestellte Team rund um Herzog setze nun aber auf «Lifestyle, Lebensfreude, Romantik und Kulinarik». Das Ibiza-Feeling belebe das kleine Paradies am Ufer des Vierwaldstättersees mit seinen uralten Büschen und Bäumen: «Raphael Herzog hat gezeigt, was aus einem todgeweihten Hotel zu machen ist, wenn man es richtig macht», so das Fazit. Damit erhalte er denn auch die Auszeichnung als Hotelier des Jahres.

Platz 16: Radisson Blu Hotel Reussen: Hat gemäss Kritiker eine tolle Infrastruktur und «einen Hauch vom grossen Bruder The Chedi». Fällt von Platz 11 auf Platz 16.

Platz 28: Romantik Hotel Beau Rivage: Sorgt für Ferienstimmung und eine «feine Küche direkt am See». Lag zuvor noch auf Platz 20.

Platz 2: Bürgenstock Hotel & Alpine Spa: Krallt sich einmal mehr den zweiten Rang und sei ein «extrem teures Topresort mit Direktorenverschleiss», wie es in der «Sonntags-Zeitung» heisst.

Eine spektakuläre Aussicht gibt es im Bürgenstock Hotel & Alpine Spa. Bild: Pius Amrein

Platz 11: Mandarin Oriental Palace: Steigt neu in die Wertung ein und sei wunderbar renoviert – «nur das Allerbeste war gut genug».

Das Hotel Mandarin Oriental Palace in Luzern wurde erst kürzlich renoviert. Bild: Dominik Wunderli

Platz 15: «The Hotel»: Ist gemäss Wild ein Designhotel der Extraklasse. Neu mit «grossartiger Küche». Erreichte zuvor Platz 13.

Platz 19: Art Deco Hotel Montana: «Hält sich souverän als bestes Stadthotel mit vier Sternen» – und belegt dabei denselben Platz wie im Jahr 2022.

Keine Hotels aus der Zentralschweiz.

Nebst Raphael Herzog vom Vitznauerhof als Hotelier des Jahres darf sich auch der Bürgenstock-Chefkoch Mike Wehrle über eine Auszeichnung freuen: Er ist Koch des Jahres. Ebenfalls wurden die sechs grünen Leuchttürme in einem separaten Artikel hervorgehoben. Gemeint sind dabei Hotels, die besonders auf Klimaschutz setzten. Hier schaffte es die Berglodge 37 aus dem Kanton Uri in die Auflistung So wurden beim Bau vor allem heimische Materialien verwendet – dazu gibt es unter anderem ausschliesslich vegetarische Kost. (lga)