In eigener Sache Bei uns sind Sie am Sonntag über den Ausgang der Regierungsratswahlen im Kanton Luzern bestens informiert Wer zieht in die Luzerner Regierung ein? Resultate, Stimmen und Analysen gibt es bei uns am Sonntag online.

Die Bevölkerung sowie Politikerinnen und Politiker verfolgen die Wahlen im Lichthof des Regierungsgebäudes in Luzen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 02. 4. 2023)

Jetzt geht es ans Eingemachte: Am Sonntag werden die beiden noch offenen Sitze im fünfköpfigen Regierungsrat des Kantons Luzern besetzt. Diejenigen zwei der fünf Kandidierenden, die am meisten Stimmen holen, sind gewählt. Es treten an:

Luzernerzeitung.ch ist am Sonntag die erste Adresse, wenn es um Resultate, Stimmen und Analysen rund um den zweiten Wahlgang geht. Nirgends werden Sie umfassender über den Ausgang informiert als auf unserem Online-Portal. Erste Resultate liegen ab 12 Uhr vor. Die Schlussresultate werden bis 14 Uhr erwartet, wie die Staatskanzlei mitteilt. Am Sonntag ist das Regierungsgebäude ab 12 Uhr für die Bevölkerung geöffnet (Haupteingang, Bahnhofstrasse 15). Auf einer Grossleinwand im Lichthof werden laufend aktualisierte Resultate gezeigt, an einer Bar Snacks und Getränke verkauft. (rem)