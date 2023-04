In eigener Sache Ungewohnter Auftritt der Zentralschweizer Zeitungen nach Hackerangriff Wenn eine Cyber-Attacke auf die IT-Systeme von Zeitungsredaktionen zielt, werden Lesegewohnheiten durchgeschüttelt: Das an Geschehnissen aus der eigenen Region interessierte Publikum muss plötzlich Abstriche bei der gedruckten Zeitung in Kauf nehmen. Jérôme Martinu, Chefredaktor «Luzerner Zeitung» und Regionalausgaben, erklärt die Hintergründe. Jérôme Martinu, Chefredaktor Zentralschweiz Drucken Teilen

Kriminelle Organisationen versuchen bei Unternehmen Schäden durch Cyber-Attacken zu verursachen. Bild: Peopleimages

Die Leserinnen und Leser unserer gedruckten Zeitung haben es festgestellt: Der zweite Bund kommt in diesen Tagen anders daher. Die Berichterstattung über die jeweilige Region, welche die Leserschaft besonders interessiert, ist derzeit eingeschränkt. Stattdessen findet sich plötzlich eine Vielzahl von Artikel aus den benachbarten Kantonen der Zentralschweiz. Warum hat die Zeitung so plötzlich ihre Architektur umgestellt?

Grund dafür, wir haben es seit vergangenem Samstag regelmässig kommuniziert, ist ein Hackerangriff auf das von CH Media und NZZ gemeinsam genutzte Informatik-System. Kriminelle sind in unsere Computer­ eingedrungen, mit schwerwiegenden Folgen für die Zeitungsproduktion. Die Cyber-Attacke zwingt uns, verschiedene Ausgaben vorübergehend zusammen­zulegen, damit überhaupt eine Zeitung erscheinen kann.

So teilen sich in diesen Tagen die Luzerner, Zuger, Nidwaldner, Obwaldner und Urner Zeitung, den zweiten Bund. Auch in den kommenden Tagen wird es solche Einheitsausgaben brauchen, um die Produktionssicherheit der gedruckten Zeitung aufrechterhalten zu können. In diesem eingeschränkten System können spätabendliche Aktualitäten aus technischen Gründen nur in Einzelfällen noch mitgenommen werden.

Es ist eine harte Abbildung der Realität: Die diese Woche veröffentlichte Statistik zeigt, dass digitale Kriminalität in der Schweiz stark zunimmt. Über 33 000 Straftaten wurden 2022 registriert, mehrheitlich handelt es sich um Cyber-Wirtschaftsverbrechen. Rund 1000 Fälle von Hackerangriffen stehen in der Statistik, die Dunkelziffer ist hier hoch.

Bei unserer Zeitung arbeiten derzeit IT-Spezialisten, auch zusammen mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC), mit Hochdruck an Lösungen. Positiv für die Leserschaft: Unsere Online-Portale sind nicht tangiert. Dort gibt es das ganze Programm zu den jeweiligen Region. Wer als Print-Abonnentin oder -Abonnent auf der App oder auf dem Portal noch keinen Zugriff hat, kann diesen kostenlos aktivieren unter: luzernerzeitung.ch/freischalten

Wir bitten um Entschuldigung für allfällige Irritationen, bedanken uns für das Verständnis und die Treue unserer Abonnentinnen und Abonnenten.