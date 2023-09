Interaktive Grafiken Im ganzen Kanton Luzern stehen 2000 Wohnungen leer Am Stichtag 1. Juni waren mehr Wohnungen verfügbar als vor einem Jahr. Die sogenannte Leerwohnungsziffer bleibt jedoch unter 1 Prozent. Am ehesten frei sind kleine Wohnungen.

Der Wohnungsmarkt im Kanton Luzern ist weiterhin ausgetrocknet. Dies zeigen die neuesten Zahlen, welche Lustat Statistik Luzern publiziert hat. Demnach standen am Stichtag 1. Juni insgesamt 2009 Wohnungen leer. Das sind 124 Wohnungen mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr davor.

Gemessen am gesamten Wohnungsbestand sind weiterhin nur wenige Objekte verfügbar. Die Leerwohnungsziffer stieg um 0,05 Prozentpunkte auf 0,96 Prozent. Damit liegt sie weiterhin unter der 1-Prozent-Marke, welche im vergangenen Jahr erstmals seit 2015 unterschritten worden war.

Mehrheit der leeren Wohnungen ist älter als zwei Jahre

Von den leer stehenden Wohnungen waren gut 6 Prozent innerhalb der letzten beiden Jahre fertiggestellt worden; die restlichen 94 Prozent betrafen Objekte früheren Baudatums.

Die Mehrheit der Wohnungen im Kanton Luzern (56 Prozent) fällt in die Grössenkategorie der 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Hier wurden 680 beziehungsweise 525 Leerwohnungen gezählt. Es folgen die Wohnungen mit 2 Zimmern (308 Leerstände) und solche mit 1 Zimmer (188). In den Kategorien der 5-Zimmer-Wohnungen (178) und der Wohnungen mit 6 Zimmern und mehr (128) gab es am wenigsten Leerstände.

Leerwohnungsziffer bei Kleinwohnungen am höchsten

Wie die Lustat-Daten zeigen, gibt es bei kleineren Wohnungen mehr Leerstände als bei grösseren. Bei den 1-Zimmer-Wohnungen ist die Leerwohnungsziffer mit 2,08 Prozent am höchsten. Von den 3- und 2-Zimmer-Wohnungen waren 1,31 respektive 1,19 Prozent unbesetzt. Von den Wohnungen mit 4 Zimmern und mit 6 und mehr Zimmern waren 0,82 respektive 0,55 verfügbar. Anteilsmässig am wenigsten Leerstände gab es bei den Wohnungen mit 5 Zimmern (0,51 Prozent).

Am deutlichsten gestiegen ist die Leerwohnungsziffer bei Wohnungen mit 1 und 6 Zimmern. Bei Wohnungen mit 3 Zimmern war die Zunahme (+0,2 Prozent) am schwächsten. Im Segment der 2- und 4-Zimmer-Wohnungen wurde eine leichte Abnahme verzeichnet.

Je nach Region gibt es bei den Leerwohnungsziffern grosse Unterschiede. Sie weichen teilweise deutlich vom kantonalen Mittelwert von 0,96 Prozent ab. Am rarsten waren Leerwohnungen in den Regionen Sursee/Sempachersee mit 0,38 Prozent, im Seetal mit 0,46 Prozent und im sogenannten Agglomerationsgürtel mit 0,48 Prozent (Schwarzenberg, Malters, Neuenkirch, Hildisrieden, Rain, Eschenbach, Inwil, Udligenswil).

Am höchsten war die Leerwohnungsziffer wie schon in den letzten sieben Jahren in der Region Unteres Wiggertal (1,49 Prozent). In der Stadt Luzern lag der Leerwohnungsanteil mit 1,14 Prozent über dem kantonalen Mittel. 542 Wohnungen waren verfügbar.

Sechs von elf Regionen mit tieferem Anteil leerer Wohnungen

Gegenüber 2022 verzeichneten die Analyseregionen Rottal-Wolhusen, Unteres Wiggertal, Seetal, Agglomerationsgürtel, Entlebuch und Michelsamt/Surental eine Abnahme der Leerwohnungsziffer. Einen höheren Anteil an unbesetzten Wohnungen gab es in fünf Regionen: Stadt Luzern, Agglomeration Luzern, Willisau, Rooterberg/Rigi, Sursee/Sempachersee.

In absoluten Zahlen am meisten Wohnungen (inkl. Einfamilienhäuser) standen in der Stadt Luzern (542) und in Emmen (420) frei – bei Leerwohnungsziffern von 1,14 respektive 2,75 Prozent. 19 der 80 Luzerner Gemeinden hatten am Stichtag Leerstände von lediglich ein bis drei Objekten. Ihre Leerwohnungsziffern lagen zwischen 0,06 Prozent (Rothenburg) und 0,96 Prozent (Fischbach). Über gar keine Leerstände verfügten Romoos und Dierikon. Die höchste Leerwohnungsziffer wies Alberswil mit 5,25 Prozent aus.