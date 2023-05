Internet Glasfaser für alle: Ab 2024 wird in Dierikon das Netz ausgebaut Die ersten neuen Glasfaserkabel werden im Frühling 2024 verlegt. Federführend beim Ausbau ist die Swisscom, den Netzanbieter kann die Bevölkerung jedoch frei wählen.

Einige Zonen in der Gemeinde Dierikon wurden in den vergangenen Jahren mit moderner Glasfasertechnologie ausgestattet, weshalb ein Teil der Bevölkerung bereits heute von schnellem Internet profitiert. Nun wird das Glasfasernetz in Dierikon weiter ausgebaut. Künftig soll eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s möglich sein - heute sind es bis zu 500 Mbit/s. Das teilt die Swisscom, die federführend beim Ausbau ist, mit. Die Gemeindevertretung und die Swisscom hätten diesen Ausbau sowie den Baubeginn besprochen. Die ersten neuen Glasfaserkabel werden im Frühling 2024 verlegt.

Ein Arbeiter montiert Glasfaserkabel der Swisscom für den Internetanschluss von Privathaushalten. Bild: Carlo Reguzzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Bis dahin sind jedoch noch Vorarbeiten nötig, wie die Swisscom weiter informiert. So müssen zuerst die nötigen Bewilligungen für Ausbauarbeiten auf privaten wie auch öffentlichen Grundstücken eingeholt werden. Zudem ist ein unterzeichneter Gebäudeerschliessungsvertrag mit der Eigentümerschaft notwendig, damit eine Liegenschaft mit Glasfaser erschlossen werden darf. Die betroffene Eigentümerschaft werde hierfür von der Swisscom kontaktiert, um entsprechende Details zu besprechen.

Obwohl die Swisscom beim Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Dierikon tonangebend ist, geniesst die Bevölkerung freie Anbieterwahl. So bieten zahlreichen Unternehmen wie beispielsweise Wingo, Green.ch, Salt oder Sunrise ihre Produkte auf dem Swisscom-Netz an. (luz)