Inwil 63-jähriger Mann stürzt mehrere Meter tief in einen Tankraum Beim Einstieg in einen Tankraum ist ein Mann in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Er wurde durch die Rettungskräfte geborgen und ins Spital gefahren.

Am Freitag kurz nach 9.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in Inwil ein Mann verletzt in einem Tankraum liege. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den erheblich verletzen Mann am Boden des Tankraumes vor, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der 63-jährige Mann wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen und anschliessend durch eine Ambulanz in Spital gefahren.

Gemäss ersten Erkenntnissen wollte sich der Mann durch die Einstiegsluke alleine in den Tankraum begeben. Dabei dürfte er aus unbekannten Gründen einige Meter in die Tiefe gestürzt und auf den Boden gefallen sein. (zim)