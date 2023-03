Inwil Autofahrerin mit 2,1 Promille kracht in Masten und muss ins Spital gebracht werden In Inwil ist eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss verunfallt. Sie musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Der Unfallbereich in Inwil bei der Einfahrt von der Feldmatt in die Pannerhofstrasse. Google Street View

Am Dienstagabend ist eine alkoholisierte Autofahrerin in Inwil verunfallt. Zum Unfall kam es, als sie gegen 20.40 Uhr von der Feldmatt in die Pannerhofstrasse eingebogen ist. Sie geriet dabei nach links ins Wiesland und prallte mit der rechten Frontecke massiv gegen den Masten einer Strassenlaterne.

Die 44-jährige Autofahrerin musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Ein durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert von 2,1 Promille, teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken. (mme)