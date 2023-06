Inwil Ersatzwahlen angesetzt In Inwil treten der Präsident der Rechnungskommission sowie ein Mitglied der Bildungskommission zurück.

Reto Beck tritt per Ende Schuljahr 22/23 aus beruflichen Gründen aus der Bildungskommission zurück. Das teilt der Gemeinderat mit. Auch Dominik Ulrich tritt als Präsident der Rechnungskommission zurück, da er zum Gemeindepräsidenten gewählt wurde. Die Ersatzwahlen finden am 22. Oktober statt. Vorschläge können bis am 4. September um 12 Uhr eingegeben werden.