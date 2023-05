Inwil Fusion der ARA Oberseetal und ARA Real

Der Zusammenschluss der ARA Oberseetal mit der ARA Real, der ein neues Pumpwerk und eine 4,1 Kilometer lange Abwasserdruckleitung vorsieht, ist einen Schritt weiter. Wie die ARA Oberseetal mitteilt, haben Inwil und Eschenbach die Baubewilligung für die entsprechenden Abschnitte erteilt. Mitte September sollen die Bauarbeiten starten. Die Aufträge werden noch diesen Monat öffentlich ausgeschrieben. Für den Abschnitt in Emmen sind noch Einsprachen von drei Grundstückbesitzern hängig. Diese sind mit den Entschädigungen und mit der Linienführung nicht einverstanden. Bis der Emmer Abschnitt fertig gebaut ist, bleibt die ARA in Inwil in Betrieb. (chm)