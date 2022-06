Inwil Totalschaden bei Kollision zweier Autos an der Kreuzung Oberhofen In Inwil prallten am Mittag zwei Fahrzeuge ineinander. Verletzt wurde beim Vorfall niemand – dafür gabs hohen Sachschaden.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in der Höhe von rund 15’000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Auf der Kreuzung Oberhofen in Inwil kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr die betroffene Autofahrerin zu diesem Zeitpunkt von Inwil her auf die Kreuzung Oberhofen zu und beabsichtigte dort, nach links in Richtung Ebikon abzubiegen.

Gleichzeitig war ein Autofahrer von Emmen her in Richtung Inwil unterwegs. Auf der Kreuzung kam es schliesslich zum Zusammenstoss. Die Lichtsignalanlage Oberhofen ist gemäss Polizei mit einem grünen Licht geregelt, bei der abbiegende Fahrzeuge dem Gegenverkehr den Vortritt lassen müssen.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Totalschaden beläuft sich auf rund 15’000 Franken. (lga)