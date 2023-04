Maximilian Janisch ist mit 19 Jahren der jüngste Doktorand der Schweiz. Das Mathematikgenie aus Meierskappel mit einem IQ von 149+ hat bereits als 9-Jähriger die Mathematik-Matura abgeschlossen. Schon als kleines Kind wurde Maximilian tagtäglich von seinem Vater gefördert, was starke Kritik auslöste. Heute mit 19 Jahren hat er sich von seinen Eltern abgenabelt und wird voraussichtlich in gut einem Jahr seinen Doktortitel in an der Universität Zürich machen.