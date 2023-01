Jahr 2022 Förderprogramm Energie: Kanton Luzern unterstützte rund 2600 Projekte für 20 Millionen Franken Optimierung der Wärmedämmung, der fossile Heizungsersatz oder der Einbau von Elektro-Ladeinfrastruktur: Mit dem Förderprogramm Energie konnten 2022 zahlreiche Projekte unterstützt werden.

Dank der Förderprogramms Energie erhalten Hausbesitzende einen Zustupf für erneuerbare Energie und Gebäudedämmung. Bild: Matthias Jurt (8. Oktober 2021)

Die Nachfrage nach dem Förderprogramm Energie 2022 war bei Hauseigentümerinnen und -eigentümern hoch, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Luzern. So konnten bis Ende Dezember über 2600 Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und für den Einsatz von erneuerbarer Energie in den eigenen vier Wänden unterstützt werden. Dabei wurden fast 20 Millionen Franken zugesichert.

Für das Förderprogramm Energie 2022 hatte der Regierungsrat und der Kantonsrat die kantonalen Förderbeiträge auf 5,5 Millionen Franken erhöht und damit den Kantonsanteil gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Zusammen mit dem Sockelbeitrag und der Ergänzung vom Bund standen rund 22,3 Millionen Franken bereit. Durch die Erhöhung konnten über 500 Projekte mehr als 2021 unterstützt werden, heisst es weiter.

Im neuen Jahr gibt es einige Anpassungen im Programm: So wird der Fördersatz für die Erstinstallation des Wärmeverteilsystems erhöht. Damit wolle der Kanton den Ersatz von ineffizienten dezentralen Elektroheizungen beschleunigen. Ein neuer Fördergegenstand ergibt sich aus dem Planungsbericht Klima und Energie, nämlich die Verwendung von treibhausgasarmen Baumaterialien, welche durch das Minergie-Zertifikat mit dem ECO-Zusatz gefördert werden. Für diese Massnahme sind neu 900’000 Franken reserviert.

Auch der Einbau von Elektro-Ladeinfrastruktur wird weiter unterstützt: Es stehen Fördermittel von einer Million Franken zur Verfügung. Zudem konnte der Kanton das Sonderprogramm für die rasche Förderung energetischer Massnahmen bei Gebäudesanierungen, welche durch die Hagelschäden vom Sommer 2021 nötig wurden, abschliessen. Insgesamt wurden 88 Gesuche eingereicht und mit total knapp einer Million Franken unterstützt.

Für das Jahr 2023 werden wieder Mittel in gleichem finanziellen Umfang wie 2022 zur Verfügung stehen. Gesuche nimmt die Dienststelle Umwelt und Energie ab dem 9. Januar entgegen. (fmü)